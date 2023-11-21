ندوة بمكتبة الإسكندرية تتناول التحديات وآفاق المستقبل في مصر

افتتحت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان «مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل»، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والشخصيات العامة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه مصر، وأوجه التنمية التي تشهدها البلاد.

برنامج مصر الغد

قدم الندوة الدكتور سامح فوزي، كبير باحثين في مكتبة الإسكندرية، والمشرف على الندوة، موضحًا أنها تأتي في إطار برنامج «مصر الغد» الذي أطلقه الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة، ليكون معنيًا بتناول جوانب التحديث والتطوير الذي تشهده مصر في شتى المجالات.

التحديات الداخلية والخارجية

وخلال الندوة، سلط الدكتور أحمد الشربيني، مستشار مركز الدراسات الإستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، الضوء على التحديات التي تواجه الدولة المصرية منذ عشر سنوات، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وأوضح أن التحدي الأول هو الإرهاب، الذي بدأ موجاته عقب ثورة 30 يونيو، ويعد هو الأعنف التي تعرضت لها مصر طوال تاريخها، حيث وصل الأمر إلى وقوع 222 عملية في عام 2014، و594 عملية في عام 2015.

وأشار الشربيني إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لمواجهة هذا التحدي، وفي عام 2019 وقعت عمليتين إرهابيتين فقط، واليوم انتهى الإرهاب على المستوى المادي، ولكن على المستوى الفكري مازال متواجد.

أهمية تأمل التحديات والانجازات

أما التحدي الثاني، وفقًا للشربيني، فهو التنمية الاقتصادية، حيث وضعت الدولة برنامج إصلاح اقتصادي في عام 2016، وقد وصل النمو إلى 5.8%، ولكن بعض الأزمات، من انتشار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا الأحداث في قطاع غزة، أثرت اقتصاديًا.

وأدار الدكتور أحمد زايد، الجلسة الحوارية، مؤكدًا أن مصر في حاجة إلى تأمل التحديات والانجازات، وهذا التأمل جزء من تكوين مسيرة الدول، ويكون بمثابة ضمانة لها لإيجاد حلول سريعة لهذه التحديات، فهي سمة الدول الكبرى.

وأشار زايد إلى مصر تشهد حراكًا، سواء بعقد الانتخابات الرئاسية، وما شهدته الفترة الأخيرة من التحول والاستجابة السريعة للتحديات، سواء في الفجوة الدولارية أو الأزمة في قطاع غزة، والذي يكشف وعي القيادة المصرية بهذه التحديات.

وأشاد زايد بالإنجازات التي قدمتها الدولة المصرية منذ عام 2014، والأهم أنه خلال هذه الفترة تم إرساء قيمة العمل في الجمهورية الجديدة، وإنه لا مكان لشخص كسول أو فاسد أو متخاذل.

مصر شهدت تقدمًا في مجال حقوق الإنسان

وأشاد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، باختيار موضوع الندوة، حيث أن مصر واجهت تحديات كثيرة، بعضها تم التعامل معها بشكلٍ جيد، والبعض حصل به إخفاقات، ولكن الجديد في هذا الأمر وجود مصارحة بين الدولة المصرية والشعب وهو أمر لم يكن موجود من قبل.

وشدد شيحة على أن حقوق الإنسان في مصر شهدت تقدمًا على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية، ولكن من المتعارف عليه أن دعم حقوق الإنسان عملية تراكمية وتحتاج إلى جهود متواصلة.

جدير بالذكر أن المكتبة عرضت في بداية الندوة فيلمًا تسجيليًا عن المشروعات التنموية التي تتبناها الدولة المصرية من إنتاج ستوديو المكتبة، ونقلت فعاليات الندوة على الهواء في عبر سفارات المعرفة التابعة للمكتبة بجميع الجامعات المصرية.