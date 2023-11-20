«مكتبة الإسكندرية» تنظم ندوة عن إنجازات «حياة كريمة» غدا

يفتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، غدًا الثلاثاء، ندوة بعنوان «مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل»، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً، بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية، يتحدث فيها الدكتور جميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، والدكتورة سوزي عدلي ناشد أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

مفهوم المواطنة

وأشارت «سوزي»، إلى أنها ستتناول في كلمتها، مفهوم المواطنة، والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبعض الفئات في المجتمع، مثل المرأة وذوي الإعاقة، وتأكيد مشاركة المواطنين كافة في الشأن العام.

الاستراتيجية الوطنية

وسيتناول «حلمي»الحديث عن إنجازات مبادرة حياة كريمة، ويتحدث «إبراهيم» عن جهود الدولة في القضاء على التهميش، ويتطرق المحامي والحقوقي عصام شيحة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن المنتظر أنّ يشارك عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ في الندوة، وسوف يحضر وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مقدمتهم النائب رامي جلال، ووفود شبابية وأهلية وبيت العائلة المصرية، والمهتمين بالعمل العام.