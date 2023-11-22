مَن هو الرئيس الأرجنتيني الجديد المثير للجدل؟.. فاز بـ55.6% ويسير على خطى ترامب

فاز خافيير ميلي برئاسة الأرجنتين وسيتولى مقاليد الحكم رسميا في 10 ديسمبر المقبل، وهو ينتمي لليمين وقد فاز بنسبة 55.6% من الأصوات، حسب نتائج جزئية رسمية، مقابل 44.3% لسيرخيو ماسا، وزير الاقتصاد الذي اعترف بهزيمته في نهاية حملة متوترة.

تغير الوسط السياسي في البلاد

وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن الرئيس الجديد يميني وسيحل محل الرئيس ألبيرتو فرناندز المنضم للتيار عمالي يساري محسوب على يسار الوسط.

دخل السياسة قبل عامين

ويؤمن ميلي بالعلاج بالصدمة الاقتصادية، وقد دخل عالم السياسة قبل عامين حيث تم انتخابه نائباً عن بوينس آيرس، وقد أنشأ حزبه الخاص (الحرية تتقدم)، ويصرّح بأنه يريد السير بنهج منفصل تماماً عن الأحزاب التقليدية.

مثير للجدل

عرف بإثارته للجدل، حيث يرفض الاعتراف بالتغيرات المناخية، وأغضب ملايين المواطنين في بلاده عندما شكك في إجماع استمر 4 عقود حول الجرائم التي ارتكبتها الديكتاتورية في بلاده في الفترة من عام 1976 إلى 1983 والتي قُتل خلالها ما يقدر بنحو 30 ألف شخص على يد النظام العسكري آنذاك، وفق تقرير لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

يسير على خطى ترامب

اللافت أن الرئيس الجديد يرى نفسه يسير في خط الرئيسين السابقين: الأمريكي دونالد ترمب، والبرازيلي جايير بولسونارو، ويبدي إعجابه بمارجريت تاتشر، «المرأة الحديدية» التي تولت رئاسة وزراء بريطانيا ما بين عامي 1979 و1990، حتى لو كانت الأخيرة قد أعلنت الحرب على الأرجنتين عام 1982؛ للدفاع عن سيادة المملكة المتحدة على أرخبيل فوكلاند الواقع قبالة الساحل الأرجنتيني، وأغضبت تصريحاته مخضرمي الجيش الأرجنتيني الذين شاركوا في حرب فوكلاند 1982.

تعديلات وزارية جذرية

وأعلن خافيير ميلي في برنامجه الانتخابي، نيته إلغاء وزارات مثل وزارة التعليم وحقوق المرأة والعمل والتضامن والصحة والنقل، ويرى الرئيس أنه يجب بيع الأعضاء البشرية بشكل قانوني لأنها قد تعد دخلا محتملا للفقراء، ويطالب بإلغاء كل المزايا الحكومية الاجتماعية في البلاد لأنها شجعت على الكسل، كما يرى أهمية إلغاء عملة بلاده «البيزو» ليحل محلها الدولار.