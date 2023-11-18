محكمة أمريكية تسمح لدونالد ترامب بالترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، عن السماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه لم يخالف قسم اليمين.

محاكمة ترامب

ويحاكم ترامب في قضية تورطه في التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021 أمام محكمة في كولورادو، وحكمت المحكمة على ترامب بالبقاء في استمارة الاقتراع الرئاسي التمهيدي للولاية، ووجدت القاضية أنه على الرغم من التحريض على العنف السياسي خلال الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، فإنه لم ينتهك قسم اليمين بفعلته هذه.

التعليق على تصرف ترامب

وذكرت المحكمة أن ترامب قام بالتصرف بقصد محدد هو التحريض على العنف السياسي وتوجيهه الحشد نحو الكابيتول لوقف نقل السلطة إلى الرئيس جو بايدن ولكن هناك حجج مقنعة موضوعة تعلق على إدراج الرؤساء ضمن قائمة الذين قد يُمنعون من تولي مناصب عامة.

سبب محاكمة ترامب

ونوهت الوكالة بأن قرار محكمة كولورادو جاء بعد قرارات قضائية مماثلة في عدة ولايات أخرى أبقت ترامب على استمارة التنافس. في الوقت نفسه، لم يتم استبعاد ترامب حتى الآن من أي اقتراع، وهاجم أنصار ترامب في يناير 2021مبنى الكابيتول، وأعاقوا عمل الكونجرس لعدة ساعات، وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، أكد أعضاء الكونجرس فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وفي وقت لاحق، أُلقي القبض على مئات الأشخاص في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بمشاركتهم في الاعتداء.

المنافسة في انتخابات الرئاسة 2024

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024. ويتنافس ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وآخرون على الترشيح عن الحزب الجمهوري.