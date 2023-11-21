«الخارجية الفرنسية»: يجب العمل على تحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي

شددت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، على ضرورة أن تحترم إسرائيل القانون الدولي، مشيرة إلى أن التهجير القسري غير ممسوح به وفقًا للقانون الدولي، ومستقبل الشعب الفلسطيني يكون من خلال إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 1967 التي تشمل غزة والضفة الغربية.

فرنسا تتمنى الخروج بحل من الأزمة الفلسطينية

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس عبر قناة القاهرة الإخبارية، للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن فرنسا تتمنى الخروج بحل من الأزمة الفلسطينية، خاصة الأزمة الإنسانية التي تصدم الجميع، مشيرة إلى أن باريس متأهبة للغاية لحل الأزمة؛ فهي صديقة للفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب العمل من أجل تحقيق تطلعات الشعبين والعيش في أمن.

هناك مناقشات مكثفة مع مصر حول الأوضاع الأخرى

وأشارت إلى أن هناك مناقشات مكثفة مع مصر حول الأوضاع الأخرى في المنطقة بداية من ليبيا من أجل العمل على حل الأزمة السياسية، ويتم تبادل المعلومات والمواقف حول كيفية حل عدد من الأزمات في المنطقة.