مسلم: إعلام الغرب فقد مهنيته وإنسانيته في تغطية عدوان إسرائيل على غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الإعلام الغربي تخلى عن مهنيته وإنسانيته خلال تغطية العدوان على غزة، وكان منحازًا لإسرائيل في جرائمها وعدوانها ضد الأطفال والنساء في فلسطين.

وأضاف مسلم، سلم خلال لقائه في برنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية انجي أنور المذاع على قناة «ETC»، أنّ الإعلام الغربي انكشف كالعادة، ومارس أكاذيبه كما فعل خلال أحداث ثورة 30 يونيو، فعلى سبيل المثال صحيفة بقيمة «الجارديان» ارتكبت أخطاء مهنية تصل إلى حد الجرائم، بتصويرها مظاهرات المؤيدين للرئيس السيسي والدولة المصرية في 30 يونيو على أنها مظاهرات ضد الدولة المصرية.

وعدد «مسلم»، الجرائم المهنية التي ارتكبتها وسائل الإعلام الغربية في تغطيتها للعدوان على غزة، فشبكة «سي إن إن» الأمريكية، روّجت لأكذوبة إقدام المقاومة الفلسطينية على ذبح أطفال إسرائيل، كما طردت هيئة الإذاعة البريطانية عدد من الصحفيين لاتهامهم بالانحياز ضد إسرائيل، ووصفوا المظاهرات التي تدعم القضية الفلسطينية وترفض العدوان الإسرائيلي بأنها داعمة لحركة حماس، وكأن الملايين الذين خرجوا حول العالم لدعم فلسطين كلهم يؤيدون حركة حماس.

في المقابل، أشاد «مسلم» بالإعلام المصري، الذي نجح في التعبير عن الرأي العام المصري خلال تغطية العدون على غزة، مرجعا ذلك لتطابق الرؤية الرسمية والشعبية والإعلامية في الموقف الداعم لقضية الفلسطينية، متابعا: «مصر كلها على قلب رجلٍ واحد في دعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومي المصري ورفض تصفية القضية ومخططات تهجير الفلسطينيين».