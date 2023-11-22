«الخارجية الفرنسية»: أوقفنا التعاون مع مالي بعد رفضها مساعدتنا في محاربة الإرهاب

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن دولة مالي طلبت في السابق إرسال قوات فرنسية للتعامل مع التهديدات الإرهابية، وقامت القوات الفرنسية بقيادة معركة مشتركة تحت سيادة مالي لمكافحة التهديدات الإرهابية، وحققت هذه العمليات الكثير من النتائج الإيجابية.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، والقوات الفرنسية بمشاركة القوات العالمية نجحت في إسقاط العديد من الجماعات الإرهابية، والآن عدد من هذه الدول لا ترغب في التعاون الأمني، ولا تركز جهودها على الحرب ضد الإرهاب، ولذلك أوقفنا هذا التعاون.

تزايد انعدام الأمن

وأشارت إلى أن القرارات السياسية لهذه الدول أدت إلى تزايد انعدام الأمن، مشيرة إلى أن عدم الاستقرار الأمني في هذه الدول أدى لسقوط العديد من الضحايا.