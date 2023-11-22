«الخارجية الفرنسية»: ندين الهجمات الإسرائيلية ضد المستشفيات في غزة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، إن الرئيس الفرنسي تحدث مع الرئيس الإيراني لمنع التصعيد في المنطقة، مشددة على ضرورة إعداد هدنة فورية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، وجرى تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك عددًا كبيرًا من المدنيين يموتون على الأرض في قطاع غزة، مشيرة إلى أن فرنسا أدانت الهجمات الإسرائيلية ضد المستشفيات والعاملين في القطاعات الإنسانية.

إرسال أطنان من المعدات الطبية إلى غزة

وطالبت بالوصول المستدام إلى قطاع غزة وتوفير جميع الاحتياجات الضرورية لإبقاء سكان غزة على قيد الحياة من مياه وغذاء وكهرباء، وهذه الأمور تمثل أهمية بالِغة لسكان غزة، مشيرة إلى أن فرنسا أرسلت 88 طنًا مع الكثير من المعدات الطبية لدعم سكان غزة.