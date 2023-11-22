«الخارجية الفرنسية» تدعو لهدنة إنسانية فورية ودائمة على قطاع غزة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، إن موقف فرنسا من الحرب على قطاع غزة واضح للغاية، مشيرة إلى ضرورة إعداد هدنة فورية ودائمة، ومن ثم العمل على وقف إطلاق النار، والعمل على معالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة.

هناك الكثير من المدنيين يموتون

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، وجرى تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصورة في غزة فظيعة، وهناك الكثير من المدنيين يموتون، وهذا ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشارت إلى أن الحرب على قطاع غزة تذكرنا بضرورة العمل من منظور سياسي يلبي تطلعات إسرائيل التي ضربت من منظمة إرهابية، وكذلك تطلعات الشعب الفلسطيني السياسية.

هجمات ضد البنية التحتية للمستشفيات

ولفتت إلى أن هناك الكثير من القتلى المدنيين، وهجمات ضد البنية التحتية للمستشفيات والعاملين في المجال الإنساني، ولكن يجب ألا ننسى أن إسرائيل كانت ضحية لعمل إرهابي كبير، ويجب أن تكون تل أبيب قادرة على محاربة الإرهاب على الأرض في ظل الالتزام بالقانون الدولي.