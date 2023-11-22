مسؤول أمريكي: «حماس» تحتاج إلى هدنة لتحديد مكان بعض المحتجزين لديها

صرح مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية بأن 3 أمريكيين بينهم طفلة سيكونون ضمن أول المفرج عنهم في اتفاق المحتجزين، مضيفا أن واشنطن تتوقع إطلاق سراح أكثر من 50 محتجزا في مرحلة أولية لاتفاق تبادل الرهائن، فالإدارة الأمريكية تأمل أن تؤدي الهدنة إلى زيادة وصول الإمدادات الإنسانية.

الإفراج الأولي عن المحتجزين سيبدأ بعد 24 ساعة من الاتفاق

وتابع المسؤول الأمريكي أن حركة حماس تحتاج إلى هدنة لتحديد مكان بعض المحتجزين لديها، موضحا أن الإفراج الأولي عن المحتجزين سيبدأ بعد 24 ساعة من الاتفاق، فواشنطن تأمل أن تطبق التهدئة في غزة من قبل حزب الله والقوات الإسرائيلية في شمال إسرائيل.

إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلا خلال فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام

واستكمل أنه سيتم إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلا خلال فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام، موضحا انه تم التوصل إلى الاتفاق لتحفيز إطلاق سراح المزيد من المحتجزين، جاء ذلك حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.