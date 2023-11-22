«القاهرة الإخبارية»: قطر تكشف تفاصيل الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن قطر تعلن أن الهدنة الإنسانية في غزة لمدة أربعة أيام تمت بوساطتها ومصر وأمريكا، وأن الإعلان عن وقت بدء الهدنة سيكون خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وستستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

وأضافت أن عدد المفرج عنهم سيزيد في المراحل اللاحقة من تنفيذ الاتفاق.

وقالت الفصائل الفلسطينية إنها توصلت إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أربعة أيام بجهود مصرية - قطرية، موضحة أنه بموجب الاتفاق سيتم وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق قطاع غزة.

وأوضحت الفصائل أنه بموجب الاتفاق سيتم وقف حركة الآليات العسكرية لجيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، وبموجب الاتفاق سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالا وجنوبا.

وأضافت الفصائل أنه بموجب الاتفاق سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين وسيتم وقف حركة الطيران في جنوب قطاع غزة على مدار الأربعة أيام.