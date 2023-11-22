هل يستحق الأرمل الجمع بين معاشه ومعاش زوجته؟.. «التأمينات» تجيب

تلقت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سؤالا نصه «هل يجوز جمع الأرمل بين معاشه والمعاش المستحق عن زوجته؟»، وردت الهيئة على الاستفسار قائلة: «نعم يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته طبقا لأحكام القانون 148 لسنة 2019، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود».

تقسيم المعاش للمستحقين

ونص قانون التأمينات الاجتماعية على أنّه يتم تقسيم المعاش على المستحقين، كما يلي.

- أرمل فقط يحصل على 3/4 المعاش.

- أرمل وولد واحد يحصل الأرمل على نصف المعاش ويوزع بالتساوي في حالة التعدد، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي في حالة التعدد.

- أرمل ووالد أو والدين يحصل الأرمل على ثلثي المعاش وثلث لأي من الوالدين أو كليهما بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- أخ أو أخت أو أكثر: 1/2 لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.

موعد صرف المعاشات عن شهر ديسمبر 2023

وأفادت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأنّ موعد صرف معاشات شهر ديسمبر يكون في اليوم الأول من كل شهر، تتضمن الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعاشات 600 بدلا من 300 جنيه.