موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 لـ11 مليون مستفيد

تزامنًا مع قرب نهاية شهر نوفمبر الجاري، ينتظر مستحقو المعاشات وعددهم نحو 11 مليون مواطن، موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 29 أكتوبر 2023، التي وصلت إلى 300 جنيه، ضمن حزمة الإجراءات التي تهدف لمساعدة المواطن.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية

ومن المقرر لموعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية، أن يكون يوم الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر 2023، متضمنا الزيادة الاستثنائية التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

طرق صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

وهناك عدة طرق لصرف معاشات شهر ديسمبر 2023، وهي «مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، ومنافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة».

زيادة معاشات شهر ديسمبر 2023

وترصد السطور التالية قيمة معاشات شهر ديسمبر بعد زيادة الرئيس السيسي، كما يلي.

- من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.

- من يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.

- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.

- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.

- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

- من يتقاضى 3800 جنيه سيتقاضى 4100 جنيه.

- من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

- من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.