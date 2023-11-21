«التأمينات» توضح إجراءات الحصول على معاش منحة القطع

في حالة قطع معاش الأب، يتساءل أبناء أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم عن ماهية المنحة التي تصرف لأبناء المتوفى، بعد قطع المعاش بسبب الوصول للسن القانوني، أو بسبب الالتحاق بوظيفة، أو بسبب زوال حالة العجز لدى الابن المستفيد.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّه يجري صرف منحة معاش القطع، والتي تعادل المعاش المستحق لمدة 12 شهرا، بمبلغ يساوي قيمة المعاش المستحق، ​لافتة إلى أنّ المنحة لا تستحق إلا مرة واحدة، وتسقط حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

شروط استحقاق الخدمة

وأفادت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأنّ شروط استحقاق الخدمة، تتمثل في التالي ذكره:

- أن يكون مستحق في المعاش.

- ألا يكون صرف منحة قطع المعاش من قبل.

- ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.

إجراءات الحصول على الخدمة

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّ إجراءات الحصول على خدمة صرف منحة القطع، على المواطن اتباع ما يلي:

- التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

المستندات اللازمة لأداء الخدمة

- استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بهذا المنشور.

- استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر، وذلك على النموذج رقم (4) المرفق بهذا المنشور.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

‌- صورة من عقد العمل أو صورة من تأشيرة السفر في حالة الاشتغال خارج البلاد.

- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية ضرائب المهن الحرة أو المهن غير التجارية أو خطاب من النقابة المختصة بتاريخ القيد في جدول المشتغلين.

المستندات المطلوبة عند قطع المعاش حين زوال حالة العجز للابن أو الأخ

- قرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة العامة للتأمين الصحي بزوال حالة العجز أو الإفادة بعدم انطباق أحكام البند (ي) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على حالة المستحق أو الإفادة بقدرته على الكسب.‌

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة القطع في حالة النص بقرار الهيئة العامة للتأمين الصحي على زوال حالة العجز، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.