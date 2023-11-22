علماء يستخدمون «تفل القهوة» في تطوير علاج لمرض الزهايمر.. ما فائدته؟

سنوات طويلة فيها عجز الباحثون والأطباء عن التوصل إلى علاج لمرض الزهايمر الأكثر شيوعًا، إلى أن توصلت دراسة حديثة لعلاج للمرض الذي يصيب الآلاف حول العالم، وهو علاج بمكونات طبيعية من المنزل.

ووفق صحيفة «ذا صن البريطانية»، وجدت دراسة جديدة أن بقايا القهوة «تفل القهوة»، يمكن استخدامها في علاج مرض ألزهايمر، إذ أن النقاط الكربونية المستندة إلى حمض الكافيين «CACQDs»، المستخلص من القهوة المطحونة، لديها القدرة على حماية خلايا الدماغ من الضرر الناجم عن العديد من الأمراض التنكسية العصبية، حال كانت ناتجة عن السمنة والعمر والتعرض للمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية البيئية السامة.

الباحثون أكدوا أن حمض الكافيين «CACQDs» يساعد في الحماية من آثار مرض باركنسون، فضلًا عن مساعدة المرضى في المراحل المبكرة من الخرف وكذلك لمنع تقدم المرض، ووفق مؤلف الدراسة جيوتيش كومار، من جامعة تكساس في إل باسو، فإن CACQDs لديها القدرة على أن تكون تحويلية في علاج الاضطرابات التنكسية العصبية.

الدراسة أشارت أيضًا إلى أن العلاج الموجود حاليا لا يعالج ألزهايمر، لكن يساعد في إدارة الأعراض، بينما العلاج الخاص بـ«تفل القهوة»، يكون من خلال معالجة الأساس الذري والجزيئي الذي يحرك هذه الظروف، حيث أن CACQDs المشتق من حمض الكافيين، هو نوع من أنواع مضادات الأكسدة الموجود في القهوة.

البروفيسورة ماهيش نارايان، من جامعة تكساس في إل باسو، ومن فريق الباحثين الذين أجروا الدراسة، أكدت أن CACQDs مركب فريد من نوعه لأنه قادر على اختراق حاجز الدم في الدماغ والتأثير عليه، حيث يتم تصنيعه عن طريق طهي عينات القهوة المطحونة عند حرارة 200 درجة مئوية لمدة أربع ساعات لتغيير البنية الكربونية لحمض الكافيين.

ووفق مؤلفو الدراسة فإن المركّب المرشح ساعد في إزالة الجذور الحرة، وهي جزيئات في الجسم مرتبطة بمجموعة من الحالات، بما في ذلك مرض باركنسون، ومنعها من التسبب في أضرار في تجارب أنابيب الاختبار، كما يمنع تراكم بروتينات الأميلويد المسببة لمرض الزهايمر من دون آثار جانبية كبيرة.

يعتبر مرض الزهايمر هو الأكثر شيوعا للخرف ويمكن أن يكون ناجم عن تراكم البروتينات في الدماغ، بما في ذلك تاو والأميلويد، ويصيب آلاف الشخاص حول العالم سنويا.