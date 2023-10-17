طبيبة مناعة: الرمان يعمل على الوقاية من مرض ألزهايمر

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، إن الرمان مهم جدًا لصحة القلب، ويقلل الضغط عليه، ويعمل على زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء، ويقلل نسبة الدهون المضرة قليلة الكثافة، وزيادة الدهون عالية الكثافة، ويقلل الترسبات الدهنية، التي تعمل على انسداد الشرايين.

الرمان يقي من ألزهايمر

وأكدت «الشريف» خلال حوارها ببرنامج البيت، على قناة «الناس»، أن هناك مادة في حبوب الرمان، نفس المتوفرة بالأقراص، وتؤخذ تحت اللسان، وهي مادة أكسيد النيتريك، التي تعمل على سيولة وتوسع الشعيرات الدموية جميعها، ويصل لأماكن كثيرة منها المخ، وتعمل على الوقاية من ألزهايمر، لمنع تكوين البروتين، الذي يأتي من الضغط الزيادة، ويؤديها بطريقة فريدة.

حبوب الرمان تجدد خلايا المخ

وتابعت «الشريف» أن حبوب الرمان تحتوي على مواد، تتغذى عليها البكتيريا المفيدة لجسم الإنسان، لتنتج مادة جديدة، يمتصها جسم الإنسان، وتصل إلى المخ، لتجدد خلايا المخ، وتمنع تكوين أي بروتينات ضارة، تؤثر على النسيان أو الذاكرة، أو ضعف التحصيل الدراسي.