النائب أيمن محسب: هدنة غزة تتويج لجهود مصر في حل الأزمة منذ 7 أكتوبر الماضي

ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وإبرام صفقة لتبادل المحتجزين، ووقف كافة الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

إدخال مئات الشاحنات إلى غزة

وقال «محسب»، إن اتفاق الهدنة يأتي تتويجا للجهود المصرية المبذولة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن للتصدى إلى آلة الحرب الإسرائيلية التي تسببت في تدهور غير مسبوق بالأوضاع الإنسانية داخل القطاع، مؤكدا أن الاتفاق يسمح بإدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاتفاق يعد بداية حقيقية لخفض التصعيد الجاري داخل قطاع غزة، وقد يدفع جميع الأطراف للوصول إلى حل سياسي يتضمن استمرار صفقات تبادل الأسري والمحتجزين، مشيرا إلى أن الجهود المصرية مستمرة من أجل تذليل العقبات أمام اتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى.

الحفاظ على القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن هذا الدور في إطار ما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة بملف الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وانحيازها الدائم إلى الحق الفلسطيني في أن يعيش في دولته المستقلة كباقي شعوب العالم، مطالبا الجميع بأن يكفوا ألسنتهم عن مصر والمزايدة على دورها في الحفاظ على القضية الفلسطينية وفقا لمحددات وثوابت الدولة المصرية وأمنها القومي.