«الأونروا»: الحرب في غزة وصلت إلى نقطة اللاعودة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، أن منظمة الأونروا أكدت على الحرب في غزة وصلت إلى نقطة اللاعودة، وجميع القواعد لم تحترم في تجاهل صريح لحياة المدنيين بغزة.

وقال يان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، إن المناطق السكنية في غزة تتعرض للقصف المستمر، ولا مكان آمن في القطاع، ونشكر مصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، ولدينا اتفاق مع الهلال الأحمر المصري الذي يبذل جهودا كبيرة لإدخال المساعدات إلى غزة.

وتابع: نطلب وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة، والعديد من الأطفال الفلسطينيين الأبرياء يموتون جراء القصف الإسرائيلي، كما نواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع المواطنين والمنظمات في غزة جراء بسبب الحصار الإسرائيلي وانقطاع الاتصالات، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية.