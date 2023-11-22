كوريا الجنوبية: سنعلق جزئيا اتفاقية عسكرية مع الشمال

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، أنها ستعلق جزئيا اتفاقية عسكرية تم التوصل إليها في 2018 مع كوريا الشمالية تهدف إلى الحد من التوترات الحدودية ومنع الاشتباكات العرضية بعد إطلاق «بيونج يانج» قمرا صناعيا عسكريا، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

استئناف أنشطة الاستطلاع

وأشارت السلطات في العاصمة الكورية الجنوبية «سول»، إلى أنها ستستأنف أنشطة الاستطلاع والمراقبة حول الحدود بين الكوريتين.

وأمس الثلاثاء، أعلنت سلطات الشمال، نجاحها في وضع أول قمر صناعي عسكري «مالليجيونج 1» في المدار بعد محاولتين فاشلتين للإطلاق في مايو وأغسطس على التوالي.

وتعهدت كوريا الشمالية بإطلاق المزيد في المستقبل القريب.

وأشارت الوكالة الكورية الشمالية إلى أن زعيم البلاد كيم جونج أون، شاهد عملية الإطلاق في الموقع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إطلاق الصاروخ الحامل للقمر الصناعي من «دونجتشانج ري»

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن الصاروخ الحامل «تشيولليما 1» للقمر الصناعي، تم إطلاقه من «دونجتشانج ري» على الساحل الغربي.

وأشارت الوكالة الكورية الشمالية، في بيان باللغة الإنجليزية، إلى وضع قمر الاستطلاع «مالليجيونج 1» في المدار بعد 705 ثوان من الإطلاق.

وأضافت كوريا الشمالية، أن إطلاق القمر الصناعي، حق «بيونج يانج» المشروع في تعزيز قدراتها على الدفاع عن النفس، وتعهدت «بيونج يانج»، بإطلاق عدة أقمار صناعية إضافية في فترة قصيرة من الزمن، لتأمين قدراتها الاستطلاعية ضد الجنوب.

وفي سياق متصل، أدانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الإطلاق؛ باعتباره انتهاكا لقرارات «مجلس الأمن الدولي» المتعددة التي تحظر أي اختبار باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

نشر مدمرات «إيجيس» بالقرب من مسار الرحلة

وفي وقت سابق، أشارت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إلى أنها تجري تحليلا شاملا لخصائص الصاروخ، متعهدة بمحافظة بلادها والولايات المتحدة على وضع دفاعي قوي، فيما قال مسؤول في العاصمة «سول»، إن الإطلاق يمكن اعتباره نجاحا فعليا عندما يدور القمر الصناعي حول الأرض في المدار عدة مرات، وفقا لما ذكرته وكال «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأضافت الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في رسالة نصية للصحفيين، إن بلادها و«واشنطن» و«طوكيو» نشرت مدمرات «إيجيس» بالقرب من مسار الرحلة المخطط له مسبقًا لاكتشاف وتتبع قمر «بيونج يانج».