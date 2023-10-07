سيول: كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر صناعي للتجسس خلال أيام

توقع المعهد الكوري للتوحيد الوطني (KINU) في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، أن يقدم الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية على إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري والتجسس، في الفترة ما بين 10 و26 أكتوبر الجاري، بعد فشل عمليتي إطلاق سابقتين.

الذكرى الـ78 لتأسيس حزب العمال الحاكم

وبحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء فان نافذة الإطلاق المحتملة التي توقعها مركز الأبحاث تعكس الذكرى السنوية الرئيسية لكوريا الشمالية بتأسيس حزب العمال الحاكم، بالإضافة إلى استضافة الصين لمنتدى دولي حول «مبادرة الحزام والطريق» في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتحتفل كوريا الشمالية بالذكرى الـ78 لتأسيس حزب العمال الحاكم يوم 10 أكتوبر، ومن المتوقع أيضاً أن يلتقي الرئيس الصيني، شي جين بينج، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة الحزام والطريق.

فشل محاولتين سابقتين لإطلاق قمر صناعي للتجسس

وكانت كوريا الشمالية قد حاولت اطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري، ولكنها فشلت في ذلك، خلال محاولات متتالية يحمل اسم «ماليجيونج-1»، خلال شهري مايو وأغسطس، وأعلنت كوريا الشمالية أنها ستقوم بمحاولة ثالثة في أكتوبر.

وتوقع المعهد الكوري للتوحيد الوطني أن تحاول بيونج يانج إطلاق قمرها الصناعي للاستطلاع العسكري قبل محاولة كوريا الجنوبية، معتبرة أن بيونج يانج تطلق القمر الصناعي لإيصال رسالة سياسية للدول المناوئه لها.