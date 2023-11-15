اليابان تعلق على اختبار كوريا الشمالية محركات جديدة للصواريخ الباليستية: نراقب عن كثب

شهدت شبه الجزيرة الكورية الجنوبية، تطورات مهمة خلال الساعات القليلة الماضية، تنذر باشتعال أزمة في المنطقة المتوترة على خلفية البرنامج النووي الكوري الشمالي، حيث أجرت «بيونج يانج» هذا الأسبوع تجارب وصفتها بالناجحة، على نوع جديد من محركات للصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وفجر اليوم، أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية المركزية، تطوير الصناعات الصاروخية نوعا جديدا من المحركات العاملة بالوقود الصلب ذات قوة دفع عالية للصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، التي تتسم بأهمية استراتيجية بالغة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أول تجارب أرضية للمحركات

وأضافت الوكالة المركزية، أن أول تجارب أرضية ناجحة لمحركات المرحلتين الأولى والثانية تم إجراؤها يومي 11 و14 نوفمبر الجاري، بهدف تقييم المواصفات الفنية لمحركات الصواريخ الباليستية متوسطة المدى عالية الدفع التي تعمل بالوقود الصلب والتي تم تطويرها حديثا.

وأضافت الوكالة المركزية الكورية الشمالية، أن «المكتب العام للصواريخ» يولي أهمية كبيرة لهذا التطور، في وقت تواجه فيه «بيونج يانج» بيئة أمنية خطيرة وغير مستقرة وتواطؤا عسكريا شرسا بين أعدائها، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي اليابان، وعقب الإعلان الكوري الشمالي، قال الأمين العام للحكومة هيروكازو ماتسونو، إن «بيونج يانج» تطور صاروخا يعمل بالوقود الصلب لتحسين قدراتها الهجومية المفاجئة.

وأضاف ماتسونو، في مؤتمر صحفي بالعاصة اليابانية«طوكيو»، إن بلاده تراقب عن كثب وتجمع المعلومات والتحليلات بشأن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية، بما فيها علامات إطلاق الصواريخ، معربا عن اعتقاده أن «بيونج يانج»، ستواصل القيام بأعمال استفزازية مثل إطلاق الصواريخ والتجارب النووية.

وكانت كوريا الجنوبية توقعت في وقت سابق، أنه في 18 نوفمبر الجاري «يوم صناعة الصواريخ» في الذكرى الأولى لإطلاق كوريا الشمالية، الصاروخ الباليستي العابر للقارات «هواسونج 17» من «مطار سونان» بالقرب من العاصمة«بيونج يانج» باتجاه بحر اليابان، قد تحاول «بيونج يانج» إطلاق قمر صناعي للتجسس إلى المدار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.