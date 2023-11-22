انسحاب ومشاجرة ميسي.. تفاصيل 120 دقيقة بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل

«انسحاب وعودة ومناوشات وانتصار واستقالة مرتقبة».. قد تحتاج كل هذه الأحداث إلى مباريات عدة تحدث خلالها، لكن المثير في الأمر أنه حدث في لقاء واحد، جمع البرازيل والأرجنتين، في مواجهة تاريخية للعملاقين ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

تفاصيل 120 دقيقة بين الأرجنتين والبرازيل

على ملعب «ماركانا» اشتعلت حرب من الاتجاهات كافة، بعد أحداث الشغب التي اشتعلت بمجرد إطلاق حكم مباراة الأرجنتين والبرازيل صافرة البداية، إذ اشتبكت الجماهير بشكل عنيف دون سابق إنذار، ما أدى إلى تأجيل الانطلاقة لمدة 30 دقيقة كاملة.

ليونيل ميسي كان صاحب الكلمة داخل الملعب، لذلك قرر الانسحاب وعدم خوض المباراة، لسبيين أولهما اقتحام الأمن للملعب والدخول في مناوشات عنيفة مع المشجعين، والثاني كان لعدم تعريض لاعبي المنتخب إلى أي خطر، في ظل فقدان السيطرة الأمنية على الملعب والمدرجات بالكامل.

رغم محاولات تهدئة الجماهير، إلا أن الأوضاع لم تستتب، لذلك أصر ميسي على الانسحاب وعدم خوض المباراة حتى تهدأ الأوضاع واستعادة السلامة بين الجماهير، لكن بعد وقوع إصابات كبيرة بين الجماهير نتيجة الشغب، قرر ميسي عدم العودة للملعب وبدء المباراة احترامًا للجماهير.

«لا يمكننا خوض اللقاء في هذه الظروف، لن نلعب وجماهيرنا تتعرض للأذى».. هكذا أكد ليونيل ميسي أن الجماهير لا تقل أهمية عن اللاعبين، أثناء إصراره على عدم خوض المباراة تحت أي ظرف وأي من مشجعي المنتخب يتعرض لعنف أو لأذى وخطر يلاحقه، لكن بعد تهدئة الأوضاع عاد للملعب لإقامة المباراة.

رغم الفوز الثمين على الغريم الأزلي، إلا أن مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني كان له رأي آخر، بعدما ألمح إلى الاستقالة من منصبه، بعد الانتصار الأعظم الذي حققه للتانجو بجلب لقب كأس العالم: «المنتخب يستحق الانتصارات ويستحق رجل لديه شغف وطاقة لتحقيق ذلك».

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأرجنتينية، غادر قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي الملعب بمفرده دون أن يعلق على تصريحات مدرب المنتخب ليونيل سكالوني، خاصة أن الأخير لم يقدم استقالته وما زال يشغل منصب المدير الفني للمنتخب.

لم ينتبه الكثيرون إلى وجود مناوشات وقعت في أرض الملعب بين رودريجو لاعب البرازيل وليونيل ميسي، بسبب الانسحاب من المباراة قبل بدايتها، إذ وصف البرازيلي قائد التانجو بالجبان، ليرد: «نحن أبطال العالم، لماذا نحن جبناء؟ راقب كلامك».