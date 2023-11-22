صورة راموس وشاكيرا تثير الشكوك.. هل ارتبطا بعد عام من انفصالها عن بيكيه؟

لم تمر أيام قليلة من الصمت والهدوء، إلا وتظهر شاكيرا بواقعة مثيرة للجدل، تقلب الموازين، وتجعلها حديث الساعة، وبطلة الصحف العالمية، وهو ما فعلته أثناء ظهورها الأخير في حفل توزيع جوائز «غرامي» للموسيقى اللاتينية.

شاكيرا تثير الجدل بصورة مع راموس

المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، ذات الأصول اللبنانية، لا تزال محط اهتمام وإثارة للجدل، رغم انفصالها عن نجم برشلونة السابق بيكيه، لكن يبدو أن هناك ارتباطًا وشيكًا بمواطنه، لم يعلن عنه بعد، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

صورة لشاكيرا مع الإسباني سيرجيو راموس لاعب إشبيلية وأسطورة ريال مدريد، كانت كفيلة بإثارة الجدل، وفتح باب جديد للشائعات، وذلك بعدما ظهرت رفقته في حفل توزيع جوائز «غرامي» للموسيقى اللاتينية، الذي أقيم في مدينة إشبيلية الإسبانية.

رغم أن ظهور راموس كان منطقيًا باعتباره من سلم شاكيرا الجائزة، إلا أن الصحافة الإسبانية لم تمرر الأمر، وأبرزت بعض الأنباء عن وجود علاقة تجمع راموس وشاكيرا، الأمر الذي سيثير حالة من الدهشة عند البعض بسبب العلاقة التنافسية التي جمعت بيكيه وراموس في وقت سابق، أثناء دفاعهما في وقت سابق عن ألوان الغريمان برشلونة وريال مدريد.

وعقب الحفل، التقط راموس صورة مع شاكيرا، وهو ما زاد من الجدل، خاصة وأنها كانت صديقة بيكيه لمدة 12 عامًا، ورغم عدم الإفصاح عن أي علاقة ارتباط إلا أن المحامي الخاص بشاكيرا ألمح لذلك.

محامي شاكيرا، قال إن موكلته كانت ستدفع مبالغ أقل في قضية طلاقها من بيكيه، إذا كانت قد اختارت الدخول في علاقة مع راموس، أو إذا لم تكن تقيم في كتالونيا من الأساس، حيث تفرض ضرائب أعلى من باقي أنحاء إسبانيا.

تستمر قضية طلاق شاكيرا وبيكيه في التفاعل، وسط توقعات بمزيد من التطورات في الأيام المقبلة، بسبب الحرب الكلامية الباردة بين الثنائي، وذلك بعد ما يزيد عن عام على الانفصال.