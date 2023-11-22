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عضو بـ«الشيوخ»: هدنة غزة أول انفراجة حقيقية في الصراع القائم بفضل جهود مصر

كتب:

محمد أيمن سالم
11:03 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
المهندس حازم الجندي

المهندس حازم الجندي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن اتفاق الهدنة على غزة بالوساطة المصرية بارقة أمل في طريق المفاوضات وحل الأزمة، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق يجرى الإفراج عن النساء والأطفال المحتجزين من الجانبين، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات والوقود إلى جميع أنحاء القطاع.

وقف تام لإطلاق النار

وأوضح في تصريح صحفي أن الجهود المصرية المبذولة على مدار الأسابيع الماضية نجحت في إعلان وقف تام لإطلاق النار، ما يتيح الفرصة لتقديم يد المساعدة للشعب الفلسطيني في غزة الذي يعاني تدهورا في الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن الدولة لن تتوانَ لحظة في بذل الجهود من أجل دعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة في الحفاظ على حقه في إقامة دولته المستقلة.

انفراجة حقيقية في غزة 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الهدنة تعدل أول انفراجة حقيقية في الصراع القائم، ويسهم في تشجيع بقية الأطراف الإقليمية والعالمية على دعم المسار السياسى، للوصول لوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة، والتوقف عن الممارسات الإسرائيلية لإجبار المدنيين الفلسطينيين على ترك بيوتهم والنزوح جنوبا باتجاه سيناء.

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