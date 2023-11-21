ممثل حملة فريد زهران في صالون «التنسيقية»: هجرة الأطباء من أبرز مشاكل ملف الصحة

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، وممثل عن حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنّ هناك مشكلات كثيرة في القطاع الطبي، ومنها انخفاض عدد الأطباء وعدد الأسرة والحضانات وهجرة الأطباء بشكل غير مسبوق أن يحدث في مصر.

المحور المجتمعي

وأكدت عبد الناصر، خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «قضايا المحور المجتمعي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة»، ضرورة زيادة موازنة الصحة في الموازنة العامة للدولة، لأنّها لا تكفي، موضحة أن الموازنة الحالية للصحة بها الصرف الصحي والقروض.

منظومتي الصحة والتعليم

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنّ منظومتي الصحة والتعليم يجب أن يكون بهما إصلاح وتطوير حقيقي واستراتيجية واضحة للنهوض بهما.

أدار الحوار خلال الصالون، شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، وعضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل، مساعد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة.