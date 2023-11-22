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بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة

كتب:

أسماء زايد
10:39 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
اجتماع سابق لمجلس الوزراء

اجتماع سابق لمجلس الوزراء

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.

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