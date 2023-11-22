بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة كتب: أسماء زايد 10:39 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023 اجتماع سابق لمجلس الوزراء بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مدبولي يوجّه الحكومة بالاعتماد على المكون المحلي لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة» مجلس الوزراء: 7 آلاف منفذ ثابت ومتحرك ضمن مبادرة خفض أسعار السلع مجلس الوزراء: «الذكاء الاصطناعي» نقطة تحول كبيرة في توقعات الطقس مجلس الوزراء: الأزمة الاقتصادية الحالية «عابرة».. والصناعة الحل الوحيد اجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الحكومة مجلس الوزراء بقلم أسماء زايد