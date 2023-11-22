عضو بـ«النواب»: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة تكليل لجهود مصر في حل الأزمة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، جاء نتيجة الجهود العظيمة التي قامت بها مصر منذ 7 أكتوبر الماضي من أجل تهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

موقف مصر واضح من اليوم الأول

وقال في تصريحات صحفية، إن هذا الاتفاق والذي تضمن بالإضافة لوقف إطلاق النار، تبادل المحتجزين، وكذلك دخول كافة المساعدات إلى قطاع غزة دون قيود، يؤدي إلى تهدئة الأوضاع في فلسطين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تثمر الجهود المصرية في زيادة مدة الهدنة.

وأشار إلى أن مصر موقفها كان واضحا منذ البداية في ضرورة وقف إطلاق النار، ومعارضة نزوح أو تهجير الفلسطينيين، قائلا: وهو الأمر الذي أصبح ضرورة ملحة من أجل استقرار الأوضاع في المنطقة بالكامل.

نتائج التنسيق المصري القطري

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التنسيق المصري القطري في هذا الشأن، كان له نتائج إيجابية واضحة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار زين الدين، إلى جلسة مجلس النواب، والبيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، وتأكيد موقف مصر الراسخ من دعم ومساندة القضية الفلسطينية، ورفض كافة أشكال العنف والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في حق الأشقاء في قطاع غزة.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا بديل عن التوصل لاتفاق شامل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام من أجل مصلحة كافة الأطراف.