«زراعة الشيوخ»: ندعم القيادة السياسية في رفض التهجير القسري للفلسطينيين

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، عبرت عن الموقف المصري «شعبا وحكومة»، تجاه محاولات التهجير القسري للفلسطينيين. .

ثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الجلسة عبرت عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً، مشيرا إلى الدور المصري الداعم والمساند للقضية الفلسطينية على مر التاريخ على المستويين الإقليمي والدولي، وآخرها دور مصر في الوساطة للوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأضاف أن بيان رئيس مجلس الوزراء، تضمن رسائل واضحة وحازمة بشأن الموقف المصري، منها عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وعدم السماح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

لا بديل عن حل الدولتين

وتابع أن الرؤية المصرية تؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا مختلف الأطراف الدولية لإعادة تقييم موقفها تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الضغوط التي تتعرض لها الدولة المصرية بالكامل تعي لها القيادة السياسية، كما أن الشعب المصري يقف صفا واحدا بمختلف فئاته وتياراته خلف قيادته وقواته المسلحة في مواجهة أى خطر يهدد الأمن القومى المصرى، ودعم قيادته في رفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.