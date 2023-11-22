«خارجية النواب»: الهدنة الإنسانية في غزة تكلل جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية

قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين الجانبين، تكليلا لجهود القيادة السياسية المصرية الحثيثة على مدار الفترة الماضية بجهود الوساطة مع الجانب القطري والأمريكي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه خطوة إيجابية تسعى مصر من خلالها لتخفيف حدة الضغط والحرب الوحشية على قطاع غزة، وفرصة لالتقاط الأنفس فيما يتعلق بما تعرض له الشعب الفلسطيني من ظروف إنسانية غير مسبوقة لا يتحملها أي إنسان، وهذه الخطوة تمثل جانب آخر من أهمية زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبالأخص بما يتعلق بالوقود، والذي دخل ببعض الكميات خلال الأيام الماضية بجهود مصرية كبيرة.

جهود مصرية كبيرة

وأكد أن كل هذه الجهود من شأنها أن تحاول الاقتراب من تخفيف الوضع الإنساني من جراء كل أشكال الاعتداء الوحشي من جانب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة على مدار الأسابيع الماضية، ما يمثل هذه الخطوة من أهمية في القدرة في البناء عليها في الوصول إلى وقف إطلاق النار الكامل، والجلوس على مائدة التفاوض للقدرة على وجود حلول نهائية من شأنها إقامة الدولة الفلسطينية، وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفق المواثيق الدولية والقارات الأممية.

وأشار إلى أن كل هذه الخطوات تعبر عن جهود مصرية كبيرة على مستوى القيادة السياسية وكل أطراف العملية السياسية المصرية التي تحركت بقوة على مدار الفترة الماضية على جميع الأصعدة في محاولات لإيجاد حلول سياسية والتهدئة وإدخال المساعدات وإحداث هدنات إنسانية، والوصول إلى وقف إطلاق النار، ما تعمل عليه مصر بقوة خلال هذه الفترة، ويتطلع له الجميع للوصول إليه في أسرع وقت ممكن.

هدنة إنسانية في غزة بوساطة مصرية

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.