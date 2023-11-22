هزتان أرضيتان تضربان فرنسا وألبانيا دون وقوع خسائر

ضربت هزتان أرضيتان، اليوم، فرنسا وألبانيا، بقوة 2.1 و2.2 درجة على مقياس ريختر، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.

وضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، فرنسا بعمق 5 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت فرنسا على مسافة 43 كيلومترا شرق فيلوربان شرق البلاد، كما تقع شمال شرق مدينة ليون، وعلى مسافة 14 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من بلدية كريميو جنوب شرق فرنسا.

5 كيلومترات..عمق هزة أرضية بألبانيا

وفي ألبانيا جنوب شرق أوروبا، ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، على عمق 5 كيلومترات، وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على مسافة 90 كيلومترا جنوب شرق مدينة إيلبصان وسط ألبانيا، وعلى مسافة 10 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الشرقي من بلدية كورتشي جنوب شرق ألبانيا.