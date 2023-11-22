«لكمات وطرد وجرح بالوجه».. قصة نجم منتخب ألمانيا ليروي ساني فتوة الملاعب

من الجيد أن يمتلك لاعب كرة القد سجلًا حافلًا بالإنجازات، لكن البعض يختار سجلات من نوع آخر، كما فعل نجم منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ ليروي ساني، الذي يملك قائمة طويلة من الشغب والخناقات داخل الملاعب، على مدار مسيرته.

مسيرة ليروي ساني مع الشغب داخل الملعب

ليروي ساني بطل الأزمات ومفسد المباريات، هكذا عرف في السنوات الأخيرة، بعدما ارتبط اسمه بالعديد من المناوشات داخل الملعب، سواء مع منافسه أو زملائه، لعل أبرزها تلك التي جمعته مع زميله السابق في الفريق ساديو ماني، وكانت سببًا في رحيل الأخير بعد موسم من انضمامه، بسبب توتر العلاقة بينه وإدارة بايرن ميونخ إثر تلك الواقعة.

الأزمة بدأت بينهما بعد مباراة متواضعة خاضها بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، إذ وجه ماني اللوم إلى ساني بالتسبب في الأداء المتواضع، ما أثار حفيظته وبدء الثنائي في تبادل اللكمات، ما تسبب في إصابات بالوجه لهما.

حادثة مشابهة تكررت مع ليروي ساني، خلال المباراة التي جمعت منتخب ألمانيا بنظيره النمسا، في حادثة وقعت تحديدًا بالدقيقة 49 من زمن المباراة، عندما عرقل ساني لاعب المنتخب النمساوي، ما تسبب في غضبه؛ ليشتبك مع نجم بايرن ميونيخ وتطور المشاجرة إلى أن وجه ساني لكمة للنمساوي، أسقطته أرضاً، بحسب شبكة «سكاي سبورتس» الألمانية.

لم يمر ثوان إلا وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ساني، ليترك الملعب مطروداً، ورغم كونه ضمن الأكثر شغبًا داخل الملعب، إلا أنه تلقى الطرد الأول في مسيرته، في مباراته رقم 402، بواقع 59 مباراة للمانشافت، مقابل 151 لبايرن ميونخ، بينما خاض 135 لمانشستر سيتي، مقابل 57 لشالكه.