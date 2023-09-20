ينتظر متابعو كرة القدم العالمية، موعد مباراة بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للاستمتاع بمشاهدة أقوى مباريات دوري أبطال أوروبا، مع انطلاق دور المجموعات للمسابقة الأكثر متابعة في العالم.

توضح «الوطن» في التقرير التالي، موعد مباراة بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة، وفق جدول دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

موعد مباراة بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

تذاع اليوم الأربعاء مباراة بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة عبر قنوات ناقلة للبطولة الأوروبية، وهي قناة بي إن سبورت الناقل الرسمي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

ويمكن متابعة قناة بي إن سبورت على تردد 11084، الاستقطاب: أفقي، معامل ترميز: 27500، تصحيح الخطأ: 6/5.

ويمكن للجمهور كذلك متابعة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين، اليوم الأربعاء في الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.