ساعات قليلة وتنطلق مباراة مهمة في الشامبيونز ليج، حيث يواجه فريق بايرن ميونخ نظيره إنتر ميلان في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، لإثبات من الأفضل في المواجهات المباشرة وليس لتجميع النقاط.

ويبحث الكثيرون عن تردد القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وهو ما نعرضه في السطور التالية.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان

ويلتقي فريق بايرن ميونخ مع نظيره إنتر ميلان، مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب أليانز أرينا الألماني.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وعن القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان، فإنّ قنوات بي إن سبورتس الرياضية تمتلك حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا، ومن المنتظر وفق المعلن، نقل المباراة على تردد قناة beIN Sports HD3 Premium.

التردد: (ميجا هرتز) 11054

معدّل استقطاب الموجة: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

يذكر أنّ فريق بايرن ميونخ يحتل صدارة المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، وتأهل إلى دور ثمن النهائي رسميا، فيما تأهل إنتر ميلان كثاني المجموعة برصيد وصل إلى 10 نقاط.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ستاد جوزيبي مياتزا، انتهت بفوز إنتر ميلان الإلماني بنتيجة 2-0، وأحرز ليروي ساني الهدف الأول في الدقيقة 25، وسجل الهدف الثاني دانيلو دي أمبروزيو في الدقيقة 66 بالخطأ في مرماه.

ومن المقرر وفق ما أعلنت عنه قناة بين سبورت، أن تذاع المباراة بصوت المعلق المصري علي محمد علي، ويدير المباراة بين إنتر ميلان وبايرن ميونيخ الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك.