«القاهرة الإخبارية»: الهدنة في قطاع غزة تبدأ في العاشرة صباح الغد كتب: حسن سمير 12:59 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023 غزة - أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الساعة العاشرة صباحا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس وزراء هولندا يشكر مصر وقطر على اتفاق الهدنة في غزة «المؤتمر» عن نجاح الوساطة المصرية لتنفيذ الهدنة في غزة: تكلل جهود القيادة دعوة لزيادة المساعدات الإنسانية.. ترحيب عربي ودولي باتفاق الهدنة في غزة أبو الغيط: الهدنة الإنسانية في غزة فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير