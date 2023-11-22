رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: الهدنة في قطاع غزة تبدأ في العاشرة صباح الغد

كتب:

حسن سمير
12:59 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الساعة العاشرة صباحا.

اقرأ المزيد:

رئيس وزراء هولندا يشكر مصر وقطر على اتفاق الهدنة في غزة

«المؤتمر» عن نجاح الوساطة المصرية لتنفيذ الهدنة في غزة: تكلل جهود القيادة

دعوة لزيادة المساعدات الإنسانية.. ترحيب عربي ودولي باتفاق الهدنة في غزة

أبو الغيط: الهدنة الإنسانية في غزة فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية
بقلم حسن سمير