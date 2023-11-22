رئيس وزراء هولندا يشكر مصر وقطر على اتفاق الهدنة في غزة

قدم رئيس الوزراء الهولندي مارك روتة، الشكر لمصر وقطر على جهود خفض التصعيد في قطاع غزة، ومحاولات التوصل إلى اتفاق هدنة، وعملية تبادل للأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وفي تغريده على حسابه بموقع «أكس»، قال روتة: «هناك أنباء جيدة بوجود اتفاق على تحرير الرهائن من غزة، هولندا تواصل اتصالاتها لاتمام تلك الخطوة، وقف القتال يجب أن يجرى استغلاله لتوصيل المساعدات للأبرياء فى غزة».

وتابع: «خالص الشكر لمصر وقطر والولايات المتحدة على جهودهم الكبيرة».

وفى سياق متصل، وجّه جو بايدن الرئيس الأمريكي، الشكر للرئيس السيسي وأمير قطر على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هدنة في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الأخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.

وشكرت وزارة الخارجية الأمريكية، القيادة المصرية لجهودها في التوصل إلى هدنة إنسانية بغزة، مرحبة بالاتفاق الذي ينص على إطلاق سراح 50 محتجزا منذ 7 أكتوبر بينهم مواطنين أمريكيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان: «ما توصلنا إليه اليوم هو نتاج السعي الدبلوماسي الدؤوب، والجهود المكثفة لوزارة الخارجية وحكومة الولايات المتحدة».