أستاذ في العلوم السياسية: نتنياهو وافق مضطرا على الهدنة بسبب الضغوط المحيطة

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المنهج ‏الإسرائيلي في البداية كان قائم على الانتقام، وكان المخطط توجيه ضربة شديدة ‏على الجانب الفلسطيني تجبرهم على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، ‏ولكن ما حدث خالف مخططاتهم، إذ أن الحرب تجاوزت شهر ونصف ولم تتمكن ‏إسرائيل من تحرير أي أسير أو رهينة.‏

إدعاء إسرائيل ‏تحرير رهنية

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال استضافته على القناة ‏الأولى المصرية، أنّ إسرائيل أدعت ‏تحرير رهنية، ولكن اتضح الأمر بعد ذلك كونه كذب ولم تكن هذه الرهينة ‏بحوزة حماس، متابعًا «نيتنياهو وافق مضطرا على اتفاقية حماس في النهاية نتيجة عدة عوامل، ‏سواء بضغط صمود المقاومة الفلسطينية أو الضغط من داخل إسرائيل من قبل أسر ‏الأسرى، أو الضغط الخارجي لأن الولايات المتحدة أصبحت تشعر بالحرج إذ أنها ‏تدافع عن سياسة باطلة».

إفراج حماس عن 50 رهينة إسرائيلية

وأوضح أنّ جوهر الاتفاقية سالفة الذكر، يتمثل في إفراج حماس عن 50 من ‏الرهائن المدنيين بينهم رهينتين أمريكيتين مقابل قيام إسرائيل بالإفراج عن حوالي ‏‏300 إمراة وطفل من الرهائن لدى إسرائيل، متابعا أنه لابد من وقف إطلاق النار ‏لمدة 4 أيام قابلة للتجديد لكي تتم هذه الصفقة.‏