وفد من جامعة المنصورة الأهلية يزور معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

نظمت جامعة المنصورة الأهلية، زيارة ميدانية لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا وملتقى الابتكار، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، ويأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية، وحرصًا منها على تعزيز تواجدها في كل الفعاليات الكبرى.

أكدت جامعة المنصورة الأهلية في بيان، أن الجامعة نظمت زيارة لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا وملتقى الابتكار، حرصا من الجامعة على التواجد في كل الفعاليات التي تنظمها الدولة المصرية، التي من شأنها إفادة طلابها وتطوير مهاراتهم وتوسيع آفاقهم في مجال الابتكار والتكنولوجيا، وكوسيلة للتواصل مع المُجتمع المحيط.

بناء شبكة علاقات قوية مع رواد الأعمال

وبحسب البيان، ضم الوفد، كل من الدكتور أحمد الشيخ، منسق المشاركة المجتمعية والجودة والاعتماد، والدكتور وليد أمير، وحسن أبو الوفا، مسئول الأنشطة الطلابية بالجامعة، وهدفت الزيارة إلى بناء شبكة علاقات قوية مع رواد الأعمال المتواجدين بالمعرض، والتعرف على أفضل الممارسات في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين والجهات الداعمة للشركات الناشئة.

وجدير بالذكر، أن جامعة المنصورة الأهلية، حريصة على حضور هذه الفعاليات لمساهمتها في بناء جسور تواصل بين الجامعة والمجتمع المحلي، مما يبرز التزامها بدور فاعل في خدمة المجتمع وتطوير المهارات الفردية والجماعية.