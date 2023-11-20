رئيس جامعة القاهرة: استحداث أول برنامج بكالوريوس للأمن السيبراني

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنّ الجامعة استحدثت أول برنامج بكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني، وأول بكالوريوس في الذكاء الاصطناعي، كما توسعت في برامج التخصصات الحديثة والبينية وبرامج وظائف المستقبل، بما يساهم في تقديم نظام تعليمي متميز وراق في تخصصات غير نمطية، لتلبية احتياجات الطلاب ليكونوا خريجين مؤهلين لسوق العمل العالمي بدرجة كبيرة من الكفاءة والتميز.

ووجّه رئيس جامعة القاهرة، نصائح للطلاب الجامعيين الجدد في تصريح لـ«الوطن»، قائلا: «أنصح أبنائي الطلاب بمعرفة البيئة الجامعية وكل ما يحيط بها، وإدراك المرحلة التي يمرون بها خلال دراستهم بالجامعة، وإدراك أهميتها كونها تمثل مرحلة تكوين الشخصية وفتح آفاق جديدة لديهم، وأن يحرصوا على التميز والتفوق الدراسي، واكتساب مهارات وخبرات جديدة من خلال المنافسة الإيجابية مع زملائهم والاحتكاك بأساتذتهم والاستفادة منهم، والمشاركة في الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها، والعمل التطوعي الذي يمنحهم الفرصة لاكتشاف مواهبهم، وتعلم لغات ومهارات جديدة مثل مهارات التفكير النقدي وريادة الأعمال، والإعداد لمواجهة سوق العمل بما يتواكب مع مستجدات العصر».