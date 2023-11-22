«الصحة»: قدّمنا خدمات لأكثر من 9 آلاف مصاب فلسطيني في مصر.. 2000 طفل

استعرضت وزارة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة لتقديم الدعم الصحي للمصابين من قطاع غزة، الذين يتلقون العلاج في مصر.

وأوضحت الوزارة أنّ إجمالي الذين تلقوا خدمات طبية من قطاع غزة بداية من 1 نوفمبر حتى اليوم، بلغ 9.447 حالة، بينهم 1.932 طفل.

وأشارت الوزارة إلى توزيع المصابين على المستشفيات المصرية والتي شملت مستشفيات «العريش، الشيخ زويد، بئر العبد، أبو خليفة، معهد ناصر، عين شمس العام، السلام التخصصي، المجمع الطبي»، لافتة إلى أنّ 71% من الحالات ما زالت تتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.