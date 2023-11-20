وزير الصحة يصل مطار العريش لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين في معبر رفح

وصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، لمطار العريش، تمهيدا لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين بمعبر رفح، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

ومن ناحية أخرى واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ45 من عملية «السيوف الحديدية»، حملة الاعتقالات المستمرة في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي، في وقت استمرت فيه الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال والمدفعية في قصف قطاع غزة

واعتقل الجنود، اليوم، 6 فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، و4 فلسطينيين من قرية قريوت جنوب نابلس.