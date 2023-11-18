رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الصحة يهنئ هاني عتيبة لاختياره رئيسا للكلية الملكية للأطباء البريطانية

كتب:

مريم الخطري
09:26 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
الدكتور هاني عتيبة

الدكتور هاني عتيبة

هنأ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور هاني عتيبة، لاختياره رئيسا للكلية الملكية للأطباء والجراحين «جلاسكو» البريطانية، ‏كأول طبيب مصري يتولى رئاسة هذه الكلية.

وكان الدكتور هاني عتيبة، قد حصل على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الأزهر الشريف عام ‏‏1979، وعين نائبًا في قسم القلب بالكلية، ثم حصل على درجة الماجستير من ‏الكلية عام 1983، وسافر في بعثة علمية إلى المملكة المتحدة لنيل درجة الدكتوراة، ‏في تخصص أمراض القلب التداخلية، ليصبح أحد ‏رواد مجال طب القلب التداخلي، ويتولى العديد من المناصب البارزة مثل مدير مركز القلب والرئة بمستشفى اليوبيل الذهبي الوطني، ورئيس جمعية القلب الأسكتلندية.‏

اقرأ المزيد:

شيخ الأزهر يهنئ الطبيب هاني عتيبة ‏أول مصري يرأس الكلية الملكية للأطباء بجلاسكو‏

جامعة الأزهر تهنئ هاني عتيبة لانتخابه رئيسا للكلية الملكية في بريطانيا

بعد تعيينه رئيسا للكلية الملكية للأطباء بإنجلترا.. أبرز تصريحات الدكتور هاني عتيبة لـ«الوطن»

هاني عتيبة أول مصري يرأس الكلية الملكية ببريطانيا: مجدي يعقوب قدوتي (حوار)

تعيين العالم المصري هاني عتيبة رئيسا للكلية الملكية للأطباء في بريطانيا
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.