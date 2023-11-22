قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدات جنوب لبنان

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بوقوع قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدات بالقطاعين الغربي والأوسط في الجنوب اللبناني.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أمس، استهداف 9 دبابات إسرائيلية و3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا، إضافة لاستهداف بعض الآليات في جباليا ومنطقتى المخابرات والتوام.

وأشارت الفصائل الفلسطينية في بيان صحفي مقتضب، إلى أنّها استهدفت 3 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.