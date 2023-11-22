سامح شكري: استغلال الأوضاع المزرية شمال غزة للتحريض على النزوح غير مقبول

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّه لا ينبغي التحريض على النزوح من قطاع غزة، في ظل الأوضاع المزرية في شمال القطاع، أمر غير مقبول، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أمس، استهداف 9 دبابات إسرائيلية و3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا، إضافة لاستهداف بعض الآليات في جباليا ومنطقتي المخابرات والتوام.

وأشارت الفصائل الفلسطينية في بيان صحفي مقتضب، إلى أنّها استهدفت 3 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.