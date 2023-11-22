رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سامح شكري: استغلال الأوضاع المزرية شمال غزة للتحريض على النزوح غير مقبول

كتب:

منتصر سليمان
01:19 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية سامح شكري

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّه لا ينبغي التحريض على النزوح من قطاع غزة، في ظل الأوضاع المزرية في شمال القطاع، أمر غير مقبول، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أمس، استهداف 9 دبابات إسرائيلية و3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا، إضافة لاستهداف بعض الآليات في جباليا ومنطقتي المخابرات والتوام.

وأشارت الفصائل الفلسطينية في بيان صحفي مقتضب، إلى أنّها استهدفت 3 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

اقرأ المزيد:

سامح شكري: تهجير الفلسطينيين يهدد السلم في المنطقة

سامح شكري: يجب على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في غزة

سامح شكري: معبر رفح مفتوح بصفة دائمة.. والأطقم الطبية متواجدة 24 ساعة

سامح شكري: العلاقات المصرية الأيرلندية مبنية على الصداقة والاهتمام المتبادل

سامح شكري يؤكد حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الوضع المأساوي في غزة
بقلم منتصر سليمان