الأمم المتحدة: نحشد جميع قدراتنا لتنفيذ اتفاق التهدئة في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأمم المتحدة ستحشد قدراتها كافة لدعم تنفيذ اتفاق التهدئة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضاف جوتيريش: «سنبذل الجهود لتعظيم نتائج اتفاق التهدئة الإيجابية على الوضع الإنساني في غزة».

تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة

في وقتٍ سابق، رحَّب السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تفضي الهدنة المعلنة في قطاع غزة إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع وإنهاء العدوان الإسرائيلي على سكانه، مؤكدًا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.