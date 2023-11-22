رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الأمم المتحدة: نحشد جميع قدراتنا لتنفيذ اتفاق التهدئة في غزة

كتب:

منتصر سليمان
02:21 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأمم المتحدة ستحشد قدراتها كافة لدعم تنفيذ اتفاق التهدئة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضاف جوتيريش: «سنبذل الجهود لتعظيم نتائج اتفاق التهدئة الإيجابية على الوضع الإنساني في غزة».

تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة

في وقتٍ سابق، رحَّب السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تفضي الهدنة المعلنة في قطاع غزة إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع وإنهاء العدوان الإسرائيلي على سكانه، مؤكدًا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.

 

اقرأ المزيد:

«الصحة العالمية» توثق 178 هجوما على المرافق الصحية في غزة.. واستشهاد 553 شخصا

دخول شاحنتي وقود جديدتين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

كاتب صحفي: التوصل إلى تنفيذ الهدنة الإنسانية في غزة يؤكد أهمية دور مصر

الرئيس الفرنسي يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة ويطالب بإدخال المساعدات
بقلم منتصر سليمان