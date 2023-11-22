«الصحة العالمية» توثق 178 هجوما على المرافق الصحية في غزة.. واستشهاد 553 شخصا

أعلن الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، توثيق المنظمة 178 هجوما استهدف المرافق الصحية في قطاع غزة، وأسفر عن وفاة 553 شخصا وإصابة 696 آخرين، بما في ذلك 22 وفاة و48 إصابة في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال قيامهم بمهامهم. ‏

هجوم على المرافق الرعاية الصحية

وأضاف في بيان صحفي أن هذه الهجمات أثرت على 44 مرفقا من مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك 24 مستشفى تعرضت لأضرار، كما أثرت على 40 سيارة إسعاف، منها 32 سيارة لحقت بها أضرار‎.

وأشار إلى أنه ومع توقف المرافق الصحية عن العمل بسبب الصراع أو نقص الموارد، تتضاءل قدرتنا على تقديم الرعاية الصحية للسكان، في الوقت الذي ترتفع فيه احتياجاتهم الصحية بقدر كبير.

تباطؤ الإمداد بالأدوية والمستلزمات

ولفت إلى أن تباطؤ الإمداد بالأدوية والمستلزمات، ونقص الوقود والمياه المأمونة، وتدمير البنية الأساسية، وفقدان الموظفين أدى إلى إجبار 27 مستشفى من أصل 36 مستشفى، ومركزين متخصصين، و47 عيادة من أصل 72 عيادة للرعاية الصحية الأولية في غزة على الإغلاق.

وتابع: «المستشفيات القليلة المتبقية التي تعمل فقط بصورة جزئية تتعرض لضغوط هائلة، وتقدم خدمات طارئة محدودة، الأمر الذي يترك آلاف المرضى عرضة للأمراض التي يمكن توقيها نتيجة انقطاع خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة».