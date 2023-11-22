كاتب صحفي: التوصل إلى تنفيذ الهدنة الإنسانية في غزة يؤكد أهمية دور مصر

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تدل على النجاح الكبير الذي بذلته مصر، إذ استطاعت أن تفرض الحلول السياسية والدبلوماسية مجددا.

وأضاف خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أكثر من 55 اتصالا هاتفيا من مسؤولين، للوصول لحل للأزمة الحالية في غزة، مؤكدا أن القيادة المصرية تتابع الأحداث في غزة منذ اللحظة الأولى لها، وستظل هذه المتابعة مستمرة.

وأشار إلى أن الدبلوماسية والسياسة المصرية لديها قدر كبير من الأدوات والخبرات والعلاقات، ما يجعلها تحقيق النجاح وتتوصل إلى تنفيذ هدنة إنسانية على غزة.