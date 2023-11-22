بعد أول تعليق للدكتور هاني الناظر.. ماذا طلب من نجله؟

فرحة كبيرة، سيطرت على محبي ومتابعي الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، بعد ظهوره لأول مرة منذ إصابته بوعكة صحية كبيرة، دخل على أثرها للمستشفى، لتلقي علاج الكيماوي، مؤكدا أنه رغم قساوة المرض وشراسته، والتي أبعدته عن عمله ومحبيه، إلا أنه سيحاول خلال الفترة المقبلة الرد على أسئلة متابعيه على «فيسبوك»، ووصف العلاج المناسب لحالاتهم، إلا أنه كان قد طلب من نجله الدكتور محمد الناظر، طلب غريب قبل أول ظهور له.

منشور مؤثر لنجل هاني الناظر

أثار الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور الكبير هاني الناظر، جدلًا وقلقا حول حالته الصحية، إذ دون عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «أنا حابب أشكر كل الناس اللي بتسأل على دكتور هاني الناظر.. إحنا لازالنا في المستشفى، بياخد العلاج الكيماوي والعلاج ده لسه مستمر لحوالي 4 شهور.. فمافيش أي جديد عشان أقوله غير إننا ندعي لحد ما يا رب العلاج يخلص على خير وربنا يكتب له الشفاء، عشان كده أي حد بيسألني ماعنديش حاجة أقولها».

وتابع: «هو طلب مني النهاردة أني خلاص أتعامل على الصفحة بشكل طبيعي وماتكلمش عن مرضه تاني، وربنا يكتب الشفا وماتنسوناش من دعائكم»، ما أثار التساؤلات حول حالته الصحية والدعوات بالشفاء العاجل، إذ دون «ثم يأتي ذلك الضوء المهدئ في نهاية نفق كان مجرد قطار بضائع قادم في طريقك».

وعلى الفور ضج المنشور بالدعاء للدكتور هاني الناظر، والسؤال حوله، مدونين: «طمنا على الدكتور هاني؟»، «إيه الجديد ربنا يشفيه»، و«ربنا يشفي دكتور هاني».

وكان الدكتور محمد الناظر، نجل هاني الناظر، أثار الجدل منذ أيام، إذ قرر كثير من الرواد سؤاله حول الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، وتساءل أحد الرواد، قائلًا: «هل الدكتور هاني حالته بخير؟»، ليصدم نجله المتابعين، قائلًا: «لا»، ثم عاد بتعليق بشأن عدم وجود جيد أو جديد بحالته الصحية، لهذا السبب لم يعلق.

وكان الدكتور هاني الناظر قد دخل العناية المركزة، منذ أكثر من أسبوع مضى، بعد تدهور حالته الصحية وارتفاع معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم، ولم يمر كثير من الوقت، قبل أن يعلن شادي إمام حسن مدير مكتبه، خروجه من العناية المركزة بعد قضاء أسبوع داخلها، عبر صفحته على «فيسبوك»، قائلًا: «خروج الدكتور هاني من الرعاية المركزة، وينتظر تحديد موعد الجلسة الثانية من جلسات الكيماوي، اللهم إننا ندعوك كما أمرتنا فاللهم استجب لنا كما وعدتنا، اللهم الشفاء العاجل للأب الغالي دكتور هاني الناظر».

وأوضح إن الأطباء المتابعين لحالة الناظر أنه من المتوقع بدء تلقي الجرعة الثانية من العلاج الكيماوي خلال الأيام المقبلة.

لماذا توقف أبناء هاني الناظر عن شرح الحالة الصحية؟

كانت نجلاء الناظر، ابنة استشاري الجلدية الشهير، كشفت عن سبب عدم الحديث أو الرد بشأن وضع والدها الصحي خلال هذه الأيام، وتحديدًا عقب جرعات الكيماوي، مؤكدة أن الأمر يحتاج لأشهر حتى يحكم الأطباء عليه: «السرطان مرض صعب وبياخد وقت طويل جدا في العلاج، لما حد يسألني عن حالته الصحية، وبعدها بكام يوم يسألني تاني، هيكون في الاغلب نفس الرد للأسف، وساعات بيكون أسوأ».

وتابعت: «في الواقع هو وضعه الصحي صعب وتعبان جدا ومحتاج لدعاء كل حد، لكن صعب أرد على رسائل يوميا لأن الوضع صعب تقييمه قبل ما يمر وقت طويل من العلاج، يعني مش قبل 3 أشهر على الأقل أو أكتر عشان نقدر نقول فيه تحسُّن».

وأكملت: «محدش متخيل هو عامل ازاي دلوقتي للأسف، واتأكدوا لو في أي تطور للأحسن، مش هنخبي على حد، هنقول لكل الناس، وهو بنفسه بإذن الله هيبقى أول واحد يكتب على صفحته، ربنا يديله الصحة واليوم ده يجي بسرعة أوي».