انطلاق الدورة الأولى من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة في نهاية 2024

دشنت مؤسسة مسار للثقافة والفنون الدورة الأولى من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والمناخ، أول مهرجان سينمائي في محافظة الفيوم، وحددت إدارة المهرجان الربع الأخير من العام المقبل 2024 لإقامة الفعاليات بتواجد فني كبير بعد التنسيق مع اللجنة العليا للمهرجانات.

فعاليات ملتقى الفيوم لأفلام البيئة

يأتي المهرجان بالتوازي مع الاهتمام العالمي بالبيئة وبالتحول الأخضر، واللجوء إلى الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفوري، ومن المقرر مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام المعنية بالبيئة والمناخ من كل دول العالم كما ستنظم مجموعة من الفعاليات على هامش المهرجان بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والعالمية.

وأعلن المخرج هاني لاشين، رئيس شرفيا للمهرجان، والمخرج سيد عبد الخالق مديرا عاما للمهرجان، والدكتور سمير شاهين مديرا إداريا للمهرجان، والفنان أحمد مجدي مؤسسا مشاركا ومستشارا للمهرجان، والناقدة ناهد صلاح مستشارا فنيا للمهرجان والناقد عصام زكريا مستشارا فنيا للمهرجان، ونرمين عامر مديرا للإعلام والعلاقات العامة، ومن المقرر الإعلان عن مجلس أمناء المهرجان والذي يضم عددا كبيرا من النجوم وخبراء السينما وذلك خلال الأيام المقبلة.

تنظيم أول مهرجان معني بأفلام البيئة في الفيوم

وحول الإعلان عن تدشين المهرجان، قال المخرج سيد عبد الخالق، مدير مهرجان الفيوم في بيان له، إنه سعيد للغاية بإقامة أول مهرجان معني بأفلام البيئة في الفيوم.

وأعرب المخرج الكبير هاني لاشين الرئيس الشرفي للمهرجان عن سعادته الغامرة بإطلاق مهرجان للأفلام في الفيوم، مضيفا أنه يشجع دائما على نشر ثقافة المهرجانات في كل المحافظات وصناعة أعمال سينمائية وتليفزيونية عن كل محافظة.