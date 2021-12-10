هاني لاشين رئيسا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

تنطلق أولى فعاليات مهرجان القاهرة لـ السينما الفرنكوفونية في نسخته الأولى غدا، وتستمر حتى 16 ديسمبر الجاري، وأعلنت إدارة المهرجان لجان التحكيم، التي يرأسها المخرج هاني لاشين.

يقدم مهرجان القاهرة لـ السينما الفرنكوفونية، في نسخته الأولى، مسابقتين رسميتين، وهي مسابقة الأفلام الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، اللتين يقدم خلالهما المهرجان 23 فيلما من 10 دول أعضاء بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية، هى مصر، فرنسا، كندا، السنغال، المغرب، تونس، الإمارات، لبنان، بوركينافاسو بالإضافة إلى إنجلترا.

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة لـ السينما الفرنكوفونية

ويرأس لجنة التحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة المنتجة من الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية المخرج الكبير هاني لاشين وبعضوية كل من النجمة إلهام شاهين ومدير التصوير دكتور محسن أحمد والناقدة والكاتبة الصحفية آمال عثمان والموسيقار أشرف محروس والسيناريست وسام سليمان والفنان والمنتج اللبنانى فادى اللوند.

بينما ترأس الفنانة سلوى محمد علي، لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، وعضوية كل من الفنانة الشابة ناهد السباعي ومخرج الأفلام الوثائقية عزالدين سعيد، والناقدة الجزائرية فاطمة بارودي.

ويفتتح المهرجان غدا، بدار الأوبرا المصرية، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة، وذلك بحضور عدد من المسئولين والدبلوماسيين، والعديد من صناع السينما والنجوم والإعلاميين، ليكون المهرجان الأول من نوعه فى جمهورية مصر العربية، الذي يخصص نشاطه للسينما التى تقدمها 88 دولة وحكومة، هى الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية.

اختيار فيلم «النهاردة يوم جميل» لافتتاح المهرجان

وأكد الناقد السينمائى ياسر محب رئيس المهرجان أن «المهرجان يتشرف فى دورته الأولى هذا العام بهذه الكوكبة من النجوم والسينمائيين أعضاء لجنتي التحكيم، الذين رحبوا بالمشاركة فى تحكيم المهرجان، مؤكدين مدى أهمية التخصص الذي يقدمه المهرجان، ونهجه في الترويج للسينما المصرية والفرنكوفونية، بمختلف أنشطتها وجوانبها الفنية والثقافية».

وجرى اختيار الفيلم المصري «النهاردة يوم جميل» إنتاج شريف مندور وإخراج نيفين شلبي في أولى تجاربها الروائية الطويلة، ليكون فيلم افتتاح المهرجان، فى عرض أول بالمهرجانات، وهو من بطولة هنا شيحة وباسم سمرة واحمد وفيق ونجلاء بدر وانتصار ومحمود الليثى.

يقدم حفل الإفتتاح الإعلامية آية الغريانى، كما تقام فعاليات المهرجان وحفل الختام بمركز الإبداع الفنى والندوات وعروض الأفلام الفائزة بسينما الحضارة بدار الاوبرا المصرية.