هاني لاشين وهالة خليل ضمن أعضاء لجان التحكيم بمهرجان الإسكندرية

أعلنت إدارة مهرجان الاسكندرية السينمائي، بدء تلقي طلبات التقديم في مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو، التي تنتهي يوم 31 يوليو المقبل، ويقام المهرجان بمدينة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر المقبل.

أعضاء مسابقة ممدوح الليثي

يرأس المخرج الكبير هاني لاشين لجنة تحكيم المسابقة، وبعضوية المخرجة هالة خليل، والسينارست الكبير عاطف بشاي.

ومن المعروف أن ممدوح الليثي كان من مؤسسي مهرجان الاسكندرية السينمائي، وحاصل على جائزة الدولة التقديرية في السيناريو، وعقب وفاته، خصصت أسرته جائزة سنوية قيمتها 50 ألف جنيه لدعم كتاب السيناريو، ويجر تشكيل لجنة تحكيم من كبار المبدعين في مجال السينما والفن بشكل عام.

مسابقة ممدوح الليثي

يذكر أن مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو، تهدف لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي في مصر.

وتقام في إطار فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي، ويتم منح أفضل ثلاثة سيناريوهات جوائز مالية، تسلم في حفل افتتاح المهرجان.

ويحتفي مهرجان الإسكندرية السينمائي، فى دورته الثامنة والثلاثين التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر المقبل، بالفنان الراحل سمير صبري، في حفل افتتاح المهرجان الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، لأنه كان من أعمدة مهرجان الإسكندرية، وكان يشارك بحضور كل الدورات التي أقيمت على مدار الأعوام الماضية، وتحمل الدورة اسم الفنان الكبير محمود حميدة.